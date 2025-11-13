Ответ всем хейтерам: SHAMAN выпустил новую песню вместе с Игорем Бутманом

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 144 0

Автором слов и музыки выступил сам Ярослав Дронов.

SHAMAN выпустил новую песню я красиво живу

Фото: Пресс-служба SHAMAN

SHAMAN и Бутман выпустили совместную песню «Я красиво живу»

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и народный артист РФ Игорь Бутман выпустили совместную песню «Я красиво живу».

Композиция представляет собой философское рассуждение об отношении человека к жизни. К тому же в тексте песни SHAMAN ответил все хейтерам. Автор утверждает, что человек — сам хозяин своей судьбы и жизнь дается лишь раз.

«В православии сказано, что христианин живет один раз. Других толкований нет. И написать черновик не получится. Когда смотришь на жизнь с этой точки зрения, то каждый поступок приобретает вес. Тогда задумываешься, какими поступками и событиями я хочу наполнять свою жизнь — это решает каждый сам для себя», — отметил Дронов.

Саксофон в исполнении Бутмана звучит практически с самого начала песни. При этом инструмент помогает раскрыться вокалу SHAMAN и расставить смысловые акценты.

По словам, Игоря Бутмана идея композиции принадлежит Дронову. Он же написал слова и музыку. Перед саксофонистом стояла непростая задача — раскрыть философскую глубину, которую заложил в песню SHAMAN.

«Идея принадлежит Ярославу Дронову — он придумал эту композицию с партией саксофона. Для меня было важно раскрыть философскую глубину замысла. Саксофон — инструмент с особым характером, способный выражать вневременные истины. Его тембр может звучать мягко и проникновенно, обращаясь к тем основам бытия, что остаются незыблемыми перед любыми жизненными бурями», — подчеркнул Бутман.

Песня «Я красиво живу» уже можно прослушать на всех музыкальных цифровых площадках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN выпустил новую песню о свободе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

