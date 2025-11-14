Береговая охрана США якобы зафиксировала российский корабль у Гавайев

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

По американским данным, он был примерно в 15 морских милях к югу от острова Оаху.

Правда ли корабль РФ был у Гавайских островов

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

Береговая охрана США сообщила о наблюдении российского военного корабля вблизи территориальных вод Гавайских островов. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По информации береговой охраны, речь идет о разведывательном корабле «Карелия» класса «Вишня», которое было замечено 29 октября примерно в 15 морских милях к югу от острова Оаху. Для наблюдения за ним использовались самолет HC-130 Hercules с авиастанции Барберс-Пойнт и патрульный катер «Уильям Харт».

В ведомстве подчеркнули, что действия американских сил были проведены в строгом соответствии с международным правом и выполнялись безопасно и профессионально. Российский корабль, как отметили в США, находился за пределами 12-мильной зоны территориальных вод и действовал в рамках международных норм.

Кроме того, 8 ноября японские власти взяли на буксир судно NEKSU с гражданами РФ, которое ранее дрейфовало у берегов Японии. Японская сторона сообщила, что экипаж находится в хорошем состоянии и угрозы жизни людей не было.

