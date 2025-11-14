Мать катала трехлетнего сына на качелях 44 часа, пока мальчик умер

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 98 0

Ей удалось избежать тюрьмы.

Мать катала сына на качелях 44 часа, пока тот не умер в США

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В американском штате Мэриленд 24-летняя женщина катала своего трехлетнего сына на качелях в парке почти двое суток, что в итоге привело к его смерти. Об этом сообщает Mirror.

По данным полиции, мальчик скончался от обезвоживания и переохлаждения. Как уточняется, женщина посадила сына на качели в парке утром и начала его катать. Но в ночные часы температура опустилась до 10 °C. Она продолжала раскачивать сына в течение 44 часов.

Эксперты отмечают, что женщина страдала шизофренией, что могло исказить ее восприятие реальности. Фил Маклауд, специалист по психическому здоровью, рассказал, что тяжелое психическое состояние в сочетании с родительским стрессом могло привести к трагическому исходу.

«Шизофрения может полностью изменить восприятие реальности, и без должного лечения повседневные задачи становятся непосильными. Уход за ребенком для больного человека может стать трагически опасным», — отметил он.

Судебные документы показывают, что мать ранее испытывала нервные срывы, и ее психическое состояние серьезно осложняло выполнение родительских обязанностей. Женщина избежала тюремного заключения и была обязана соблюдать режим приема лекарств и посещать психиатра.

Родственники злоумышленницы создали благотворительный фонд в память о погибшем мальчике, чтобы привлекать внимание к проблемам психического здоровья и поддержке людей с психическими расстройствами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
МИД РФ заявил о готовности к саммиту с США в Будапеште
16:51
В Челябинской области пятеро детей пострадали в ДТП с автобусом
16:46
Силы ПВО за три часа ликвидировали 10 украинских дронов над регионами России
16:43
США готовятся выслать десятки украинцев, а Киев рассчитывает на их мобилизацию
16:38
Захарова: Россия не располагает данными о гражданах ЮАР на СВО
16:29
Шутки ради: мужчина попытался проглотить бургер целиком и оказался в реанимации

Сейчас читают

«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище: главное
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году