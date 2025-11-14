Оборотни в погонах: в Петербурге накрыли банду лжеполицейских

Ее члены занимались разбоем и похищениями.

В Петербурге накрыли банду лжеполицейских

В Петербурге накрыли банду лжеполицейских. Ее участники использовали служебную форму и удостоверения, чтобы заниматься разбоем и похищениями. Одну из жертв вывезли из собственной квартиры, угрожали убийством и требовали все деньги с банковских счетов.

Как считают следователи, банда стоит за целой серией нападений. Пока задержаны трое участников преступной группы.

Ранее стало известно, что в Большом Луге девочка сколотила настоящую банду из учеников седьмых и восьмых классов. Школьники нападали на ровесников, истязали их и выкладывали жестокие кадры в Сеть. Представители МВД рассказали 5-tv.ru, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности организаторши и участников банды.

С несовершеннолетними уже работают сотрудники полиции, проводится опрос и собираются доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание), ведется расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.

