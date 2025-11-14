США готовятся выслать десятки украинцев, а Киев рассчитывает на их мобилизацию

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Выходит, Штаты — не самый удачный выбор для постоянного проживания.

Почему США высылает на Родину украинцев

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Schmidt

WP: США готовят масштабную депортацию украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа намерена депортировать около 80 граждан Украины, и украинские власти, стремящиеся укрепить сотрудничество с Вашингтоном, не возражают против такого шага. Об этом сообщает The Washington Post.

В издании указано, что один из советников главы киевского режима Владимира Зеленского на условиях анонимности заявил журналистам, что Киев готов принять высылаемых граждан и найти им применение. При этом чиновник подчеркнул, что США могут принимать любые решения по количеству депортируемых.

Одним из людей, включенных в список на высылку, стал Роман Суровцев. По материалам WP, он был осужден за угон автомобиля и кражу, но в 2014 году депортацию отложили, так как не смогли подтвердить гражданство. В 2022 году его вновь арестовали.

Украинское посольство, по данным газеты, в курсе готовящейся процедуры и занимается организационными вопросами. Адвокаты Суровцева утверждают, что их клиент рискует оказаться в зоне боевых действий и фактически не сможет оспорить решение о возвращении.

В списке депортируемых упомянут и Андрей Берник, еврейско-украинский беженец, осужденный в США за убийство второй степени. Он рассказал WP, что считает высылку законной, но не хочет оказаться в условиях боевых действий, на которые не может повлиять.

