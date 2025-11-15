«Слушайте сердце»: Катя Лель подсказала, как отличить целителя от шарлатана

Лилия Килячкова
Интерес к сверхъестественному не спадает, но свои услуги предлагают как действительно тонко чувствующие люди, так и откровенные лжецелители.

Катя Лель рассказала, как отличить целителя от шарлатана

Заслуженная артистка России Катя Лель объяснила, как отличить настоящего целителя от шарлатана. Об этом исполнительница хита «Мой мармеладный» рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Звездном бранче.

«Все зависит, конечно, от твоей интуиции. Если ты человеку доверяешь энергетически, если тебя ничего не смущает в человеке, то ты можешь ему довериться… Много людей вокруг нас, которые, так скажем, лжеэнергетики… Прислушивайтесь к своему сердцу. Если вам человек этот импонирует, то доверьтесь ему», — такой совет дала Катя Лель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Катя Лель запустила программу исцеления звуком. Она собрала группу ученых-энтузиастов — редкий тип образованных людей с магическим мышлением — и представила публике уникальное изобретение. А именно: датчик, фиксирующий изменение сознания человека под воздействием звуковых вибраций. Конкретно — мантр, православных молитв и галактических песен Лель.

