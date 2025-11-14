Евросоюз начал работу над 20-м пакетом антироссийских санкций

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Введены ранее меры якобы бьют по слабым местам.

Когда Евросоюз введет 20 пакет санкций против России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Работу над очередным, 20-м пакетом антироссийских санкций проводит Европейский союз (ЕС) в данный момент. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас на пресс-конференции.

По ее словам, введенные санкции могут работать эффективнее, если за их поддержку выступят зарубежные партнеры Евросоюза. К тому же дипломат добавила, что санкции против РФ якобы бьют в слабые места.

Ранее, 10 ноября, представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер сообщила, что Европейская комиссия (ЕК) не может назвать сроки подготовки 20-го пакета антироссийских санкций, но активно над ним работает.

До этого депутат Европарламента Томаш Здеховски заявил в беседе с 5-tv.ru, что в ЕС собираются ускорить обсуждения нового пакета санкций, но примут ли его к концу 2025 года, до сих пор неизвестно. Он добавил, что решение об утверждении зависит от того, как будут проходить переговоры.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь пояснял, что страны ЕС, по большей вероятности, и дальше будут создавать новые ограничения в отношении россиян, обостряя текущую ситуацию.

Ранее, писал 5-tv.ru, Россия ввела запрет на въезд в страну представителей Евросоюза в ответ на санкции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

