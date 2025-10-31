Россия ввела запрет на въезд в РФ представителей Евросоюза в ответ на санкции

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 73 0

Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций.

Почему Россия ввела запрет на въезд для представителей ЕС

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Запрет на въезд для ряда представителей стран Евросоюза (ЕС) вводит Россия. Соответствующий указ опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ. Такая мера принимается в ответ на утверждение блоком 19-го пакета антироссийских санкций.

Россия существенно расширила список представителей евроинститутов, стран-членов ЕС и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию государства.

Теперь под запрет подпадут сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза, оказывавших военную помощь киевскому режиму.

Также въезд будет запрещен тем, кто подрывал территориальную целостность России, преследовал должностных лиц страны за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий».

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах ЕС усилить давление на Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
Выше к звездам: на марафоне «Знание. Наука» обсудили освоение дальнего космоса
20:29
Из бизнес-коуча в заключенного: как Аяз Шабутдинов оказался за решеткой
20:14
«В следующем году»: Дмитрий Маликов готовится к свадьбе дочери
20:13
Россия ввела запрет на въезд в РФ представителей Евросоюза в ответ на санкции
20:10
Новый уровень: как фестиваль колледжей Москвы помогает сделать первые шаги в мир ИТ
19:59
Любой каприз за ваши деньги: в Японии открыли салон релаксации в гробах

Сейчас читают

Защита Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор суровым
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео