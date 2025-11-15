Сосо Павлиашвили и его жена Ирина Патлах заявили, что их младшая дочь — транжира

Младшая дочь российского и грузинского певца Сосо Павлиашвили и певицы Ирины Патлах тратит все деньги, которые у нее появляются. При этом старшая Елизавета — очень экономная. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала звездные родители на ежегодном концерте «Звезды Востока», прошедшем на сцене Live Арена.

«Больше всего мы балуем нашу младшую дочку, потому что она у нас в семье главная транжира. <…> Младшая потратит все даже в аптеке. И младшая еще умудряется просить старшую, чтобы она ей что-то покупала, поэтому мы все балуем маленькую Сандру», — поделилась Ирина Патлах.

Говоря же про старшую дочь Елизавету, Патлах заявила, что она очень экономная, практически не тратит деньги на себя. К тому же, по словам супруги Павлиашвили, Лизу никогда не нужно было учить финансовой грамотности, так как у нее всегда был четко расписан весь бюджет.

Другое дело — Сандра. Патлах отметила, что дочке вечно не хватает денег, так как она мгновенно все тратит.

«Сандра — это катастрофа просто. Это ужас. Это никаких денег не хватит, чтобы все ее хотелки (Купить. — Прим. Ред.). Ну она дипломат. Она не выпрашивает, она так дипломатично подводит нас», — рассказала супруга Сосо Павлиашвили.

В то же время отец звездного семейства признался, что его старший сын от Нино Учанейшвили балует и Елизавету, и Сандру.

Сосо Павлиашвили вместе с Ириной Патлах уже более 20 лет. В 2004 году у пары родилась дочь Елизавета, а в 2008-м — Сандра. У певца есть старший сын Леван от первой жены — Нино Учанейшвили.

