Армия России освободила населенные пункты Ольговка и Любицкое
Минобороны РФ сообщило о продвижении российских войск в Харьковской и Запорожской областях.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Ольговка в Харьковской области и освободили Любицкое в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, Ольговку взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад», а Любицкое освободили военнослужащие группировки «Восток». В Минобороны подчеркнули, что успех был достигнут в результате решительных действий российских подразделений.
В ходе боевых действий, как сообщили в военном ведомстве, Вооруженные силы Украины в Харьковской области потеряли более 210 военнослужащих, две американские боевые бронированные машины HMMWV, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. На запорожском направлении потери украинской стороны, по данным Минобороны, составили свыше 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия. Уточняется, что операции проводились в районах Грушевки, Нечволодовки, Подлимана и Смородьковки Харьковской области, а также Чаплино и Червоного Яра Запорожской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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