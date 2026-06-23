Победившая рак блогер Селина поддержала Лерчек: «Тяга к жизни — не повод для подозрений»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 615 0

Девушка поддержала интернет-знаменитость и объяснила ее активность.

Блогер Ольга Селина поддержала Лерчек

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Блогер Ольга Селина поддержала Лерчек

У каждого человека своя история борьбы с раком. Поэтому сравнивать и осуждать, что кто-то выглядит слишком хорошо, абсолютно неправильно. Об этом сказала блогер Ольга Селина в беседе с VOICE, комментируя ситуацию Лерчек (Валерии Чекалиной).

Девушка отметила, что восстановление после химиотерапии у пациентов происходит по-разному. Блогер вспомнила и свою историю. У Селиной диагностировали рак брюшной полости четвертой степени в 19 лет. Долгое время она боролась со страшным недугом, а потом ушла в ремиссию. Ольга перенесла несколько операций и 15 курсов химиотерапии.

Селина рассказала, что даже во время лечения она продолжала красиво наряжаться, ходила в институт на пары и помогала своей танцевальной команде как гример. Поэтому, по словам блогера, она прекрасно понимает позицию Лерчек.

Девушка подчеркнула, что лично не знакома с Чекалиной. Тем не менее искренне ей сопереживает и поддерживает.

«Как человек, прошедший через четвертую стадию, могу сказать: тяга к активной жизни, спорту, творчеству и работе — это не повод для подозрений», — сказала Селина.

По ее мнению, поведение Лерчек во время борьбы с раком — это проявление огромной силы воли и невероятного желания жить.

В настоящее время Лерчек борется с раком желудка четвертой степени. Интернет-знаменитость прошла уже седьмой курс химиотерапии. На фоне лечения прокуратура инициировала повторную судебно-медицинскую экспертизу. Это произошло после того, как в сети распространилось видео, на котором банальная звезда занимается спортом.

Ранее 5-tv.ru писал, что дело Лерчек передали другому судье. Уголовное преследование в отношении блогера было приостановлено сразу после того, как у нее диагностировали онкологию.

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