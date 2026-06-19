«Кто снимет сериал про мою жизнь?» — Уколова рассказала о диагнозе сына

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Артистке пришлось несколько дней провести в медучреждении с ребенком.

Какой диагноз у сына Уколовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Трехлетний сын Анастасии Уколовой попал в больницу с артритом

У трехлетнего сына актрисы Анастасии Уколовой Гоши диагностировали реактивный артрит. Об этом звезда сериала «СашаТаня» сообщила на своей странице в социальных сетях.

По словам актрисы, мальчика начала сильно беспокоить нога, поэтому они обратились за медицинской помощью. Диагноз удивил Анастасию, ведь она даже не догадывалась, что артритом могут страдать дети. При этом Уколова восхитилась мужеством Гоши, который выдержал все обследования.

«Кто-то планирует снимать сериал про мою жизнь? Несколько дней провели с Гошей в больнице. У него очень болела нога. Оказывается, у детей может быть реактивный артрит. Малыш выдержал даже МРТ с контрастом без наркоза», — поделилась артистка.

Сына артистка родила осенью 2022 года. Известно, что по документам мальчика зовут Егор, но дома его привыкли называть Гошей.

Ранее 5-tv.ru писали о том, что Анастасия Уколова развелась со своим вторым мужем Юрием Горовым в свой день рождения.

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