«Я научилась»: Катя Лель дала совет, как реагировать на агрессивных людей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 39 0

Если рядом с вами находится раздраженный человек, то есть только один способ, как себя вести.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Катя Лель: раздраженный человек в первую очередь недоволен собой

Если рядом с вами находится раздраженный человек, то следует не обращать на него внимания. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась заслуженная артистка России Катя Лель на Звездном бранче.

Исполнительница хита «Муси-пуси» уверена: если человек находится в негативе и провоцирует свое настроение на окружающих, то он, прежде всего, недоволен собой.

«Поэтому, естественно, он раздражается на людей, которые вокруг него. Я к этому научилась спокойно относиться», — подчеркнула певица.

Сохранять душевное спокойствие Кати Лель помогает постоянная работа над собой. Знаменитость призналась, что она занимается медитациями, мантрами и дыхательными практиками. Именно благодаря этому артистке удается найти баланс в себе и абстрагироваться от агрессии вокруг.

«Ты можешь абсолютно спокойно нести свой свет. Улыбаясь этому человеку и желая ему здоровья», — подытожила Катя Лель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Люся Чеботина посмеялась над слухами о «пенсионном» романе ради карьеры.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
Артиллеристы громят позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
11:22
Пять бумеров на один фильм: как снимали легендарное кино 2000-х
11:11
Все начинается с квартиры: как сортировка мусора дома спасает природу
11:04
«Я научилась»: Катя Лель дала совет, как реагировать на агрессивных людей
10:45
Ложится и тает: какая погода ждет москвичей на выходных
10:26
В Палестине заявили о несоблюдении Израилем соглашения о прекращении огня

Сейчас читают

«Разорваться невозможно»: планируют ли Хилькевич с мужем четвертого ребенка
«Феминизм погубит»: Сосо Павлиашвили дал совет, как сохранить семью
Люся Чеботина посмеялась над слухами о «пенсионном» романе ради карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году