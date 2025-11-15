Международный клуб дружбы Москвы объединил молодежь из 154 стран мира

Уже год в рамках проекта «Молодежь Москвы» работает Международный клуб дружбы Москвы, который объединяет молодых людей из более чем 154 стран. Среди участников — представители Китая, Турции, Молдовы, Египта, Беларуси, Нигерии, Бразилии, Вьетнама, Индонезии, Ливии, Мальты и других государств.

«Мы помогаем молодежи из-за рубежа учиться, работать и дружить в столице. В объединении проводят различные мероприятия: интерактивные викторины, кулинарные мастер-классы, встречи литературных и разговорных клубов, выезды в приюты для животных, туры по достопримечательностям столицы и молодежным местам. К событиям клуба присоединились уже более 50 тысяч молодых ребят», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

Клуб открыт для россиян и иностранных граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Информацию обо всех мероприятиях можно найти на портале «Молодежь Москвы».

От «Культурного шефства» к дружбе без границ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Инициатива получила развитие после Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе» в 2024 году, где за каждой иностранной делегацией были закреплены курирующие регионы России. В рамках программы «Культурное шефство» Москва взяла под опеку делегации из Китая, Турции и Молдовы. Продолжая эту традицию, в столице открылся Международный клуб дружбы Москвы, а подобные объединения стали появляться по всей стране. Здесь участники могут общаться и взаимодействовать с представителями молодежи разных стран, знакомиться с культурой России и возможностями для самореализации в городе.

В рамках деятельности клуба москвичи совместно с участниками из Китая, Турции, Молдовы и других стран работают над реализацией мероприятий и инициатив для культурного обмена. Сегодня столичное объединение входит в десятку лучших международных клубов дружбы России. Клуб работает по таким направлениям, как медиа, государственное управление, предпринимательство, образование и наука, спорт, креативные индустрии и творчество. Иностранная молодежь знакомится с культурой народов России, изучает особенности национальной кухни и делится своими традициями и обычаями.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Например, в мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы» иностранные гости регулярно посещают мастер-классы по приготовлению пельменей, сладких пирогов и блинов. На встречах разговорных клубов, которые проводятся ежемесячно, ребята обсуждают молодежные тренды, особенности языкового барьера, книги, кино и многое другое. На каждом мероприятии участники также могут написать письмо своим родственникам или друзьям в другие страны.

Для иностранных студентов организуют адаптационные экскурсии по столице. Так, весной 2025 года прошло 10 экскурсий для студентов старших курсов и выпускников столичных вузов в компании и учреждения города по пяти направлениям. Это «Архитектура и строительство», «Журналистика», «Государственное и муниципальное управление», «Информационные технологии» и «Культура и искусство».

Осенью для первокурсников прошли квест-экскурсии по четырем направлениям, таким как «Москва литературная», «Москва историческая», «Москва молодежная» и «Москва креативная». Участники познакомились с ключевыми объектами городской инфраструктуры, пространствами для молодежи, культурными и историческими достопримечательностями, а также узнали больше о возможностях, которые предлагает город.

В рамках работы клуба проводятся и тематические квизы, приуроченные к государственным праздникам и знаковым событиям. Так, уже прошли интеллектуальные игры, посвященные Дню космонавтики, Дню России и Дню народного единства.

Кроме того, участники выезжают в приюты для животных, где вместе оказывают посильную помощь, гуляют с собаками и дарят им свою любовь и внимание.