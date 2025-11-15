«Молись за них»: Сосо Павлиашвили рассказал, на что не нужно тратить время

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Только в 60 лет певец начал понимать, что отец, дававший ему в свое время тот же совет, был прав.

Фото, видео: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС; 5-tv.ru

Певец Сосо Павлиашвили: каждую секунду жизни надо любить и ценить

Певец Сосо Павлиашвили считает, что каждую секунду жизни надо любить и ценить. Об этом исполнитель хитов «Небо на ладони» и «Помолимся за родителей» заявил корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока», который прошел на сцене Live Арены в Москве.

Отвечая на вопрос, артист подчеркнул, что у них в семье нет хандры, поскольку они не дают друг другу грустить.

«Каждую секунду жизни надо любить и ценить. Не надо тратить время на хандру и на людей, которым ты неинтересен. Ты молись за них. Пусть у них все будет хорошо», — сказал Сосо Павлиашвили.

Музыкант подчеркнул: время — это самое дорогое, что у нас есть.

«Вот так мне говорил мой папа. Я только в 61 год начал это понимать», — признался Сосо Павлиашвили.

