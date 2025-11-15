«Эгометр у меня выключен»: певец Иракли рассказал про свою борьбу с гордыней

Певец Иракли рассказал про постоянное усмирение собственной гордыни

Отрицание завышенного эго может привести к росту внутренней гордыни. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился певец Ираклий Пирцхалава, известный под сценическим псевдонимом Иракли, на премии журнала «ОК!».

По словам исполнителя, следует не вести борьбу против своего эго, а признать, что оно есть, возможно, даже завышенное, и стараться его усмирять.

«Эгометр у меня в данный момент выключен, чтобы четко определить. Но борьба с гордыней происходит всегда, во всяком случае у меня», — сказал он.

Относительно гордыни певец тоже высказался. Он пояснил, как важно вовремя осознавать, что к ней можно, пусть и не осознанно, приближать себя самостоятельно, хотя стремиться в это время к обратному эффекту.

«И когда ты себе говоришь, что у тебя нет завышенного эго, — это как раз-таки приближение к тому, что гордыня вот-вот и победит или, скорее всего, уже победила», — заключил исполнитель.

Ранее, писал 5-tv.ru, Иракли рассказал о пережитой клинической смерти.

