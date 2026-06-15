Помидоры чернеют на глазах: как бороться с фитофторой и чем обработать томаты

Главная опасность болезни — стремительное развитие. Как спасти урожай?
Фото: Creative Touch Imaging Ltd./Getty Images
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Фитофтора не ждет конца сезона. Она приходит именно тогда, когда помидоры наливаются соком и до сбора урожая остаются считаные недели. Сначала на листьях появляются едва заметные пятна, затем плоды покрываются темными участками, а вскоре целые кусты начинают погибать один за другим.
Главная опасность болезни — стремительное развитие. В благоприятных условиях грибок способен уничтожить посадки всего за несколько дней. Поэтому важно знать первые симптомы фитофторы и способы борьбы с ней еще до того, как урожай окажется под угрозой.
Чем обработать помидоры от фитофторы и какие методы защиты работают лучше всего — разбирался 5-tv.ru.
Почему фитофтора появляется на помидорах
У фитофторы есть два лучших друга — влажность и прохлада. Идеальные условия для ее развития — температура около 20 градусов и влажность воздуха выше 75%.
Именно поэтому вспышки болезни случаются во второй половине лета, когда ночи становятся холодными, утром выпадает густая роса, а дожди затягиваются на недели. Но погода — не единственная причина. Очень часто мы сами помогаем грибку.
Вот главные ошибки, которые провоцируют фитофтору на помидорах:
- Полив по листьям. Если вы поливаете помидоры из шланга или лейки с разбрызгивателем, вода попадает на листья и стебли. Споры, которые уже есть на земле или на нижних листьях, с брызгами разлетаются по всему кусту;
- Густая посадка. Когда кусты стоят стеной, воздух внутри почти не движется. Влажность застаивается, листья долго не просыхают после дождя или полива — рай для грибка;
- Соседство с картофелем. Фитофтора часто сначала атакует картофельные поля, а потом перекидывается на томаты. Если сажаете эти культуры рядом, риски возрастают многократно;
- Переизбыток азота. Азотные удобрения хороши весной, для роста зеленой массы. Но во второй половине лета излишек азота делает ткани растений рыхлыми, уязвимыми для инфекций. Вместо этого в июле–августе помидорам нужны калий и фосфор — они укрепляют иммунитет.
Как бороться с фитофторой на помидорах
Способы борьбы можно разделить на три большие группы: химические препараты (радикально и быстро), биологические средства (мягче, но тоже эффективны) и народные методы (хороши для профилактики и на ранних стадиях).
Если фитофтора уже хозяйничает на грядке, народные рецепты могут не успеть. Тут нужна тяжелая артиллерия.
Двухкомпонентный препарат, в котором сочетаются хлорокись меди и цимоксанил, хорошо поможет с уже появившимся грибком. Он не вызывает привыкания у вредителя, работает и как профилактика, и как лечение.
Другие средства — специализированные препараты против фитофторы, где действующее вещество — мандипропамид. Их главный плюс: он не смывается дождем и защищает растения долгое время даже во влажную погоду.
Важные правила при использовании химии против фитофтора на помидорах
- Чередуйте препараты с разными действующими веществами, чтобы у фитофторы не вырабатывалась устойчивость;
- Строго соблюдайте срок ожидания — количество дней от обработки до сбора урожая, указанное в инструкции;
- Перед опрыскиванием удалите все сильно пораженные листья и плоды — иначе толку будет мало;
- Работайте рано утром или вечером, чтобы солнце не обожгло мокрые листья.
Народные средства против фитофторы на помидорах
На ранних стадиях или для профилактики народные методы очень даже работают. Они безопасны, дешевы и почти всегда есть под рукой.
- Чесночный настой с марганцовкой. Чеснок — природный антисептик. 100 граммов измельченных зубчиков заливают стаканом воды и настаивают сутки. Затем процеживают, разводят в ведре воды и добавляют один грамм марганцовки. Опрыскивают помидоры каждые полторы-две недели;
- Солевой раствор. Соль создает на листьях тонкую защитную пленку, через которую спорам трудно проникнуть внутрь. Один стакан соли на ведро воды — и можно опрыскивать кусты, особенно после дождей;
- Молоко с йодом. Молочная кислота подавляет грибок, а йод усиливает антисептический эффект. Один литр молока или кефира (можно сыворотки) разводят в десяти литрах воды, добавляют пятнадцать капель йода. Обрабатывают раз в полторы недели для профилактики;
- Древесная зола. Золу можно рассыпать между рядами сухой — это и подкормка, и барьер для спор. А можно сделать раствор: стакан золы кипятят полчаса в двух литрах воды, процеживают и доливают до ведра;
- Йодный раствор без молока. Двадцать капель йода, ведро воды — и простейшее средство готово. Помогает укрепить иммунитет растений;
- Кефирный раствор. Один литр перебродившего кефира на ведро воды. Опрыскивают каждую неделю-полторы. Кисломолочные бактерии создают на листьях среду, неблагоприятную для фитофторы;
- Медная проволока. Старый дедовский метод: кусочек медной проволоки зачищают и либо обматывают им корень рассады перед высадкой, либо прокалывают стебель на высоте пяти-семи сантиметров от земли. Микродозы меди подавляют развитие грибка;
- Дрожжевой раствор. Сто граммов живых дрожжей на ведро воды. Можно поливать под корень или опрыскивать листья;
- Содовый раствор. Три столовые ложки соды, столовая ложка жидкого мыла, ведро воды. Мыло нужно, чтобы раствор лучше прилипал к листьям. Обрабатывают раз в неделю-полторы.
Профилактика для помидоров от фитофторы
Как говорится, лучшая борьба — та, которой не случилось. Фитофтору проще предотвратить, чем лечить. Вот что нужно делать, чтобы грибок даже не думал приходить на ваши грядки.
Выбирайте устойчивые сорта томатов. Конечно, 100%-й гарантии нет, но шансы значительно выше.
Не сажайте помидоры два года подряд на одном месте. Возвращать их на ту же грядку можно не раньше чем через три-четыре года. И уж точно не сажайте томаты после картофеля, перца или баклажанов — все они из одного семейства и болеют одним и тем же.
Поливайте помидоры правильно. Лучшее время — утро, чтобы к вечеру земля и листья подсохли. Поливайте только под корень, не замачивая ботву. Идеальный вариант — капельный полив.
Мульчируйте грядки. Сено, солома, перепревшие опилки — все это не дает спорам с брызгами воды попадать с земли на нижние листья. Кроме того, в соломе живет сенная палочка — полезный микроорганизм, который подавляет фитофтору.
В теплице — проветривайте. Застой влажного воздуха и конденсат на стенах — лучшие друзья грибка. Регулярно открывайте форточки и двери.
Удаляйте нижние листья, особенно те, что касаются земли. Также вовремя обламывайте пасынки и подвязывайте кусты — так воздух будет циркулировать свободно.
Не загущайте посадки помидоров. Между кустами должно быть достаточно места, чтобы листья не соприкасались. В тесноте влажность всегда выше, а просыхают растения дольше.
Обрабатывайте средствами с самого начала. Биопрепараты можно использовать каждые 10-14 дней, начиная с высадки рассады. Они очень эффективно подавляют грибки.
Кормите помидоры правильно. В июле–августе забудьте об азотных удобрениях. Дайте помидорам калий и фосфор — они укрепляют клеточные стенки и повышают иммунитет.
Убирайте все подчистую осенью. Оставшиеся ботва, листья, сорняки — все это рассадник спор. Сжигайте растительные остатки далеко от участка или закапывайте глубоко.
В дождливое лето — накрывайте помидоры. Можно установить над грядками временные пленочные укрытия — козырьки, которые не дают воде попадать на листья.
Боритесь с вредителями. Тля, белокрылка и другие сосущие насекомые ослабляют растения, делают их легкой добычей для грибка. Вовремя обрабатывайте инсектицидами.
Посейте сидераты осенью. Горчица, фацелия, масличная редька оздоравливают почву, подавляют патогенную микрофлору и улучшают структуру земли.
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