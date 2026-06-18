Силы ПВО сбили за утро 137 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

В результате атаки повреждения получили несколько гражданских объектов.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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За утро силы ПВО России сбили 137 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.
Он также уточнил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В результате массированной атаке дронами ВСУ в Москве и Подмосковье повреждены несколько гражданских объектов. Среди них Московский нефтеперерабатывающий завод, торговые центры «Садовод» и «Белая дача», многоквартирный дом в Жуковском, несколько частных домов и построек в Чехове и Павловском Посаде, а также фитнес-центр и промышленный объект в Люберцах.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что все пассажиры автобуса, атакованного беспилотником ВСУ в Брянской области, которые находились в пункте временного размещения в Почепе, вернулись в Белоруссию.
ВСУ нанесли удар по транспортному средству 17 июня. В автобусе из 44 пассажиров было 28 детей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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