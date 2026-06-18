Силы ПВО сбили за утро 137 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 89 0

В результате атаки повреждения получили несколько гражданских объектов.

Сколько беспилотников летело на Москву

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

За утро силы ПВО России сбили 137 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

Он также уточнил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В результате массированной атаке дронами ВСУ в Москве и Подмосковье повреждены несколько гражданских объектов. Среди них Московский нефтеперерабатывающий завод, торговые центры «Садовод» и «Белая дача», многоквартирный дом в Жуковском, несколько частных домов и построек в Чехове и Павловском Посаде, а также фитнес-центр и промышленный объект в Люберцах.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что все пассажиры автобуса, атакованного беспилотником ВСУ в Брянской области, которые находились в пункте временного размещения в Почепе, вернулись в Белоруссию.

ВСУ нанесли удар по транспортному средству 17 июня. В автобусе из 44 пассажиров было 28 детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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