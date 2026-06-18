«Было все не по канонам»: беременная Анна Бузова вышла замуж

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 67 0

Будущая мама подтвердила слухи о браке и назвала свою скромную роспись «волшебной».

Беременная сестра Бузовой вышла замуж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Ольга Бузова

Беременная сестра Ольги Бузовой рассказала, что вышла замуж

Беременная сестра певицы Ольги Бузовой Анна подтвердила слухи о своем замужестве, рассказав, что ее мужем стал бизнесмен Константин Штрыкин. Несмотря на то, что мужчина сделал предложение уже через три месяца после знакомства, пышную свадьбу пара всегда откладывала.

В итоге супруги решили отказаться от традиционного торжества в пользу скромной росписи в МФЦ, которую Анна назвала «волшебной», добавив, что день завершился прогулкой и поеданием мороженого.

«Да, но у нас было все абсолютно не по канонам и нормам счастливых картинок брака. Мы расписались в МФЦ без торжества, и это было так волшебно: съели мороженое после, прогулялись по Москве и просто насладились этим моментом вдвоем», —ответила она одному любопытному комментатору в социальных сетях.

Фото: Instagram*/annabuzova

Пара вместе уже много лет. Предложение руки и сердца последовало быстро, однако от идеи большой свадьбы Анна отказалась сама, наблюдая за опытом подруг.

Сейчас будущая мама признается, что больше не хочет «напряженных» мероприятий. Если когда-то праздник и состоится, то он будет максимально комфортным, возможно, только для двоих.

Совсем скоро пара станет родителями. Анна активно готовится к родам в элитной клинике, делясь с подписчиками впечатлениями об уровне сервиса, который она сравнивает с отдыхом в санатории.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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