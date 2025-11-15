«Люблю США и их народ»: Трамп порассуждал о схожести президентства и отцовства

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Американский лидер подчеркнул, что прежде никогда об этом не задумывался.

Как Дональд Трамп относится к своему народу

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Дональд Трамп любит американский народ, как отец

Президент США Дональд Трамп похвалил журналистку канала GBN Бев Тернер за вопрос о том, похоже ли президентство на отцовство. Об этом сообщило само издание.

Тернер брала у американского лидера интервью, в ходе которого очень высоко отозвалась о его качествах, как отца пятерых детей, и спросила, есть ли у родительских обязанностей что-то общее с президентскими. Трамп был искренне впечатлен и заявил, что «не может поверить», что ему задали такой вопрос. Он ответил, что «любит США и американский народ».

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп сделал паузу посреди рабочего дня в Овальном кабинете, чтобы пообщаться с пришедшими детьми, внуками журналистки Салены Зито, и вручить им подарки. Об этом сообщал New York Post.

На разошедшемся в сети видео президент по-доброму улыбался ребятам, как заботливый дедушка. Он и ранее демонстрировал, что отлично ладит с юным поколением, раскрашивая яйца вместе с детьми на Пасху.

