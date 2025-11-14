«Меня зовут Дональд»: Трамп прервал работу ради общения с детьми

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Многих удивила мягкая сторона президента.

Дональд Трамп прервал работу ради общения с детьми

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Дональд Трамп прервал работу ради общения с детьми

Президент США Дональд Трамп сделал паузу в напряженном рабочем дне в Овальном кабинете, чтобы лично встретить пришедших детей, раздать им подарки и представиться. Об этом сообщает New York Post.

Детьми оказались внуки журналистки Салены Зито. Трамп улыбается ребятам и предлагает им монетки и ручки.

«Меня зовут Дональд. Хорошо, вам нужна ручка?» — сказал американский лидер.

Трогательный момент был снят на видео и опубликован советником по коммуникациям Марго Мартин в социальной сети X.

Короткий ролик, просмотренный сотни тысяч раз всего за несколько часов, показал более мягкую сторону президента и принес нотку позитива после приостановки работы правительства. Комментаторы отмечали душевность момента.

«Это дедушка, который занимается дедушкиными делами. Доброта выше политики», — написали пользователи сети.

Ранее в этом году Трамп также взаимодействовал с детьми на Пасху, раскрашивая яйца вместе с юными сторонниками.

