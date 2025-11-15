Мишель Обама усомнилась в готовности США к женщине-президенту

Мишель Обама: США не готовы к женщине-президенту

США пока не готовы к тому, чтобы государством руководила женщина. Об этом заявила бывшая первая леди Мишель Обама в интервью порталу TMZ.

По ее словам, итоги выборов 2024 года свидетельствуют о сохраняющемся неприятии идеи женского лидерства на высшем государственном уровне.

«Люди, которые говорят обратное, просто лгут <…>. Поэтому даже не смотрите на меня по поводу выдвижения моей кандидатуры. Вы не готовы к женщине», — заявила она в ходе беседы с актрисой Трейси Эллис Росс.

По мнению бывшей первой леди, причина в том, что значительная часть мужчин в США до сих пор не представляет женщину в роли президента.

Мишель Обама — американский адвокат и писательница, супруга 44-го президента США Барака Обамы. С 2009 по 2017 год она исполняла обязанности первой леди страны. Позже она опубликовала автобиографическую книгу, в которой рассказала о своем жизненном пути, профессиональной деятельности и периоде пребывания в Белом доме.

