«Настоящее волшебство»: Пэрис Хилтон поздравила дочь с двухлетием в соцсети

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 56 0

Трогательными снимками звезда поделилась с подписчиками.

Как Пэрис Хилтон поздравила дочь с днем рождения в соцсети

Фото: Instagram*/parishilton

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пэрис Хилтон восхитилась характером дочки в ее день рождения в блоге

Певица Пэрис Хилтон трогательно отметила день рождения двухлетней дочки Лондон Мэрилин. Фотографии малышки она опубликовала в соцсети.

На снимках девочка в разном возрасте на руках у мамы или рядом с ней. Исполнительница призналась в своих теплых чувствах к наследнице.

«С двухлетием, моя прекрасная дочь Лондон. Ты — та самая девочка, о которой я всегда мечтала. Милая, добрая и такая жизнерадостная. Ты изменила меня во всех отношениях и наполнила мое сердце такой любовью. Каждый день с тобой — настоящее волшебство», — написала Пэрис под фото.

У Хилтон и ее мужа Картера Реума двое детей. Дочь и сын появились на свет с разницей в десять месяцев. Дети родились с помощью суррогатной матери.

Ранее, писал 5-tv.ru, Пэрис Хилтон обвинили в плохом воспитании детей. Тогда критики утверждали, что знаменитость пользуется обаятельностью своих детей для поддержания собственного имиджа, чтобы казаться заботливой и доброй.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:52
Российские силы ПВО за четыре часа сбили 36 дронов ВСУ над пятью регионами
23:39
Ливан подаст жалобу в Совбез ООН из-за строительства Израилем стены на границе
23:19
«Для кого-то известная, для кого-то — нет»: Зара о популярности в музыке
22:59
«Настоящее волшебство»: Пэрис Хилтон поздравила дочь с двухлетием в соцсети
22:39
Умеров заявил о планах возобновить переговоры по обмену пленными
22:18
В Запорожской области число абонентов без электричества возросло до 66 тысяч

Сейчас читают

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Суд Челябинска арестовал высокопоставленных работников ГУФСИН за взятку
«Эгометр у меня выключен»: певец Иракли про свою борьбу с гордыней
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году