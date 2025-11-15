Захарова обвинила МОК в нарушении принципов олимпийского движения

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Подобная практика со стороны Международного олимпийского комитета приобрела системный характер.

В чем Захарова обвинила МОК

Фото: Telegram/МИД России/MID_Russia

Международный олимпийский комитет пренебрегает фундаментальными принципами олимпийского движения, руководствуясь русофобскими установками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, в МОК продолжают искать формальные основания, чтобы ограничить доступ российских журналистов к освещению Олимпийских игр. По ее словам, подобная практика приобрела системный характер. Захарова напомнила, что в 2024 году оргкомитет Олимпиады в Париже отказал российским корреспондентам в аккредитации, сославшись на позицию французских властей, а МОК занял роль «безропотного исполнителя» решений страны-организатора.

«МОК по-прежнему пренебрегает основополагающими принципами олимпийского движения в угоду русофобской политике Запада», — цитирует Захарову агентство РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олимпиада-2026 в Италии должна стать последними Играмии, где российские спортсмены участвуют в нейтральном статусе. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, Международный олимпийский комитет подал позитивный сигнал относительно возможного восстановления права России выступать под национальной символикой на будущих соревнованиях.

