В Запорожской области 44 тысячи человек остались без света из-за атак ВСУ

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Энергетики проводят восстановительные работы.

В Запорожской области 44 тысяч человек остались без света

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Около 44 тысяч человек в Запорожской области остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Без электроснабжения временно остались около 44 тыс. абонентов», — сказано в сообщении.

По его словам, перебои с электричеством наблюдаются в Днепропрудном и ближайших населенных пунктах. В настоящий момент энергетики проводят восстановительные работы для возвращения подачи электроэнергии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новороссийске один мужчина пострадал в результате атаки беспилотников со стороны ВСУ. Оперативный штаб сообщил, что пострадавший госпитализирован. Фрагменты беспилотников также повредили два многоквартирных дома, выбив в квартирах окна, при этом пострадавших среди жителей нет. Кроме того, повреждения получили нефтебаза на перевалочном комплексе и прибрежные сооружения.

С начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года, территории России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Противник использует как беспилотники, так и ракетные обстрелы приграничных регионов.

