В Новороссийске один мужчина пострадал при атаке беспилотников ВСУ
Повреждения получили три многоквартирных дома.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по Новороссийску пострадал один мужчина. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина», — отмечается в публикации.
В оперативном штабе уточнили, что мужчина госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь. На месте работают специальные и экстренные службы.
К тому же фрагменты беспилотников повредили два других многоквартирных дома в Новороссийске. О пострадавших не сообщалось. В результате инцидента в квартирах выбило окна.
Кроме того, повреждения получили нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» береговые сооружения. Уточняется, что на объекте пострадавших нет.
Территории России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ.
