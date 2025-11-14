В Новороссийске один мужчина пострадал при атаке беспилотников ВСУ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Повреждения получили три многоквартирных дома.

Последствия атаки дронов ВСУ по Новороссийску 14 ноября 2025

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по Новороссийску пострадал один мужчина. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина», — отмечается в публикации.

В оперативном штабе уточнили, что мужчина госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь. На месте работают специальные и экстренные службы.

К тому же фрагменты беспилотников повредили два других многоквартирных дома в Новороссийске. О пострадавших не сообщалось. В результате инцидента в квартирах выбило окна.

Кроме того, повреждения получили нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» береговые сооружения. Уточняется, что на объекте пострадавших нет.

Территории России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

