Умеров заявил о планах возобновить переговоры по обмену пленными

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 30 0

Украина ведет диалог с Турцией и ОАЭ о восстановлении обменов с Россией.

Будут ли еще обмены военнопленными между Россией и Украиной

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Киев рассматривает возможность возобновления обмена пленными с Россией с участием посредников из третьих стран. Об этом 15 октября сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в последние дни провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые касались восстановления процесса обменов. По словам Умерова, в случае успешных переговоров Украина может вернуть около 1,2 тысяч пленных. Кроме того, в ближайшее время планируется провести технические консультации по этому вопросу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская сторона использовала переговоры для затягивания времени и попыток удержать позиции. Она добавила, что вместо ответа на предложения Москвы Киев предъявлял обвинения российской стороне, рассчитывая на дальнейшее усиление антироссийских санкций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украина не хочет продолжать переговоры с РФ.

