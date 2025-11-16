В Госдуме предложили ввести для пожилых работников дополнительный отпуск

В Государственной думе предложили ввести дополнительный отпуск для работающих пенсионеров. Об этом пишет ТАСС.

С такой инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Они хотят, чтобы организации предоставляли пожилым работникам дополнительные пять дней оплачиваемого отпуска. Такое нововведение, по мнению Слуцкого, станет отличной профилактикой выгорания.

«Мы предлагаем установить для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее пяти календарных дней», — сказал глава ЛДПР.

Леонид Слуцкий добавил, что зачастую сотрудники, обладающие высокой квалификацией, сталкиваются с повышенной нагрузкой. Из-за этого они могут испытывать хроническую усталость. Поэтому дополнительные выходные им просто необходимы. Это время пожилые работники потратят с пользой, восстановят свои силы и сохранят здоровье.

Законопроект, разработанный Слуцким и его командой, уже отправлен в правительство РФ для рассмотрения.

