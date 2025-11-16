Папа Римский Лев XIV встретился с голливудскими звездами в Ватикане

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Кто приехал на аудиенцию к понтифику?

Папа Римский Лев XIV встретился с голливудскими звездами

Фото: Reuters/Simone Risoluti

Папа Лев XIV принял в Ватикане голливудских звезд. На встречу с понтификом приехали режиссеры Эмир Кустурица, Спайк Ли, Грета Гервиг, актрисы Моника Белуччи, Кейт Бланшетт и многие другие. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выступая перед мировыми знаменитостями, Лев XIV назвал их «паломниками воображения». По его словам, они те люди, которые способны нести надежду и влиять на сердца зрителей по всему миру. Вместе с тем Лев XIV выразил обеспокоенность по поводу снижения интереса к походам в кинотеатры, добавив, что кино по-прежнему остается уникальным пространством для коллективного переживания.

Уточняется, что встреча голливудских звезд с Папой Римским была организована Министерством культуры Ватикана. До этого подобной аудиенции удостаивались лишь художники. В мероприятии также приняли участие деятели искусства Италии: режиссер Джанни Амелио и создатель легендарного «Нового кинотеатра «Парадизо» Джузеппе Торнаторе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие фильмы любит смотреть Папа Римский Лев XIV. Особое место в его сердце занимают такие картины, как: «Обыкновенные люди» (1980) и «Звуки музыки» (1965).

Папа Римский Лев XIV встретился с голливудскими звездами в Ватикане
