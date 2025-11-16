Самый высокий отель мира открылся в Дубае

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 44 0

Ciel Dubai Marina встречает первых гостей, предлагая номера, рестораны, спа и уникальный бассейн на 310 метрах над землей.

Где находится самый высокий отель в мире

Фото: AP/ТАСС

Первые постояльцы въехали в самый высокий отель мира — Ciel Dubai Marina, расположенный в Дубае. Об этом 15 ноября сообщил местный новостной портал The National.

В сообщении издания отмечается, что Ciel Dubai Marina возвышается на 377 метров, что делает его выше, чем Gevora Hotel, также находящийся в Дубае, высота которого составляет 356 метров. Таким образом, новый отель официально стал рекордсменом по высоте среди гостиниц всего мира.

Завершающий этап строительства отела Ciel Dubai Marina. На фото справа.Завершающий этап строительства отеля Ciel Dubai Marina. На фото справа. Фото: AP/ТАСС

Кроме того, комплекс предлагает посетителям уникальные объекты инфраструктуры. В частности, здесь расположен панорамный бассейн Tattu Sky, находящийся на высоте 310 метров — это самый высокий бассейн в мире. В отеле также работают несколько ресторанов, современный спа-центр и круглосуточный тренажерный зал, что делает его полноценным пространством для отдыха, досуга и оздоровления гостей.

Ранее, писал 5-tv.ru, авиакомпания из ОАЭ запросила слоты на полеты в Краснодар. Слот на полет представляет собой заранее зарезервированный временной интервал, который выделяет аэропорт для совершения взлета или посадки воздушного судна. Известно, что запрос поступил на осенне-зимний сезон.

