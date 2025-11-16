Мэр Москвы рассказал о новом подходе к оказанию сердечно-сосудистой помощи

Стационары кратковременного пребывания (СКП) — новый подход к оказанию сердечно-сосудистой помощи. Они представляют собой современный формат оказания медицинской помощи, позволяющий пациентам получать высокотехнологичное лечение без длительной госпитализации. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Такие стационары действуют в 28 взрослых и детских медицинских учреждениях города. Некоторые из них специализируются на сердечно-сосудистой хирургии, предоставляя пациентам возможность проходить обследования и получать оперативное вмешательство в максимально комфортных условиях. В новых условиях операции на сердце и сосудах выполняются в формате «одного дня»: пациент поступает утром, ему проводят необходимую процедуру, а уже вечером он возвращается домой под амбулаторное наблюдение специалистов. Подобный подход позволяет сократить пребывание в стационаре и снизить нагрузку на медицинские учреждения.

За первые девять месяцев текущего года стационары кратковременного пребывания приняли почти 8,5 тысяч взрослых пациентов по профилю сердечно-сосудистой хирургии.

СПК делают передовые медицинские технологии доступными для широкой аудитории. Комфортные условия, высокая скорость обслуживания и качество медицинской помощи соответствуют мировым стандартам и позволяют пациентам получать лечение с минимальными временными и организационными затратами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX