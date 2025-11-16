Два человека погибли и двое пострадали при пожаре в кафе в подмосковном Видном

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 52 0

Трагедия произошла на улице Вокзальная.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Два человека погибли и двое пострадали при пожаре в кафе в подмосковном Видном. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла в здании пристройки, расположенной на улице Вокзальная. В соцсетях утверждают, что помещение нелегальное. Предварительная причина пожара — неисправная электропроводка. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Проведен осмотр места, изъят токопроводник, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном Telegram-канале СК по региону.

По данным 5-tv.ru, в результате инцидента погибли двое. Кроме того, еще два человека пострадали. Сейчас они находятся в больнице. Об их состоянии ничего неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при пожаре в Кемеровской области погибли два ребенка 2021 и 2022 года рождения. В момент возгорания родителей в квартире не было. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

