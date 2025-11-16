«И талантливые, и бездарные»: Буланова высказалась о нынешней музыкальной индустрии

Певица Татьяна Буланова: на сцене есть как талантливые люди, так и бездарные

На российской сцене выступают как талантливые, так и совершенно бездарные люди. Таким мнением заслуженная артистка России Татьяна Буланова поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

Отвечая на вопрос, как исполнительница хитов «Ясный мой свет» и «Не плачь» сегодня оценивает музыкальную индустрию в нашей стране, певица отметила: ничего не изменилось.

«Как и раньше: есть и талантливые, и бездарные люди», — подчеркнула Татьяна Буланова, добавив, что из современных музыкантов ей больше всего нравится творчество Zivert и Мари Краймбрери.

Ранее, писал 5-tv.ru народный артист России Стас Михайлов переживает за фанаток. У музыканта многочисленный фан-клуб, который следует за ним повсюду и встречает в зрительном зале на концертах в разных точках страны. Исполнителя это всерьез беспокоит. Певец благодарен за поддержку, но все же считает, что не должен быть их главным мужчиной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.