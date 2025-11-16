«И талантливые, и бездарные»: Буланова высказалась о нынешней музыкальной индустрии

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 2 038 0

Певица выступает с 1990-х. И с тех пор, по ее мнению, в шоу-бизнесе ничего не изменилось.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Татьяна Буланова: на сцене есть как талантливые люди, так и бездарные

На российской сцене выступают как талантливые, так и совершенно бездарные люди. Таким мнением заслуженная артистка России Татьяна Буланова поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

Отвечая на вопрос, как исполнительница хитов «Ясный мой свет» и «Не плачь» сегодня оценивает музыкальную индустрию в нашей стране, певица отметила: ничего не изменилось.

«Как и раньше: есть и талантливые, и бездарные люди», — подчеркнула Татьяна Буланова, добавив, что из современных музыкантов ей больше всего нравится творчество Zivert и Мари Краймбрери.

Ранее, писал 5-tv.ru народный артист России Стас Михайлов переживает за фанаток. У музыканта многочисленный фан-клуб, который следует за ним повсюду и встречает в зрительном зале на концертах в разных точках страны. Исполнителя это всерьез беспокоит. Певец благодарен за поддержку, но все же считает, что не должен быть их главным мужчиной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:04
Стубб: Лавров единственный дипломат, знающий все международные договоры в мире
16:56
Не так мяукают? На Украине возмутились русскоязычности кошек
16:42
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
16:30
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
16:15
Мэр Москвы рассказал о новом подходе к оказанию сердечно-сосудистой помощи
16:05
Блогер Ира Небога скончалась после долгой борьбы с раком

Сейчас читают

«И талантливые, и бездарные»: Буланова высказалась о нынешней музыкальной индустрии
«Одни из самых красивых»: турецкий певец Эмре Алтуг назвал россиянок особенными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году