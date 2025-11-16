Советник Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики

Современная экономика немыслима без коррупции, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его процитировало издание «Страна.ua». Таким образом политик прокомментировал скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича, ставшего фигурантом уголовного дела о взяточничестве в сфере энергетики.

«Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики, независимо от того, живете ли вы в авторитарной или демократической стране», — сказал Подоляк.

Советник не сомневается, что ситуации, подобные случаю с Миндичем, происходят в разных государствах, но главное здесь — не само явление, а реакция властей и дальнейшие действия. В этом эпизоде, по мнению Подоляка, украинские органы действуют «быстро и жестко».

Некоторые депутаты Верховной рады были, мягко говоря, удивлены, услышав заявление Подоляка. Так, Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале попытался проследить логику: по его словам, выходит, что «деньги в энергетике воровала не конкретная фигура, а современная экономика». Его коллега Ярослав Железняк решил, что не стоит не спорить с «лучшими интеллектуальными представителями офиса Зеленского».

Тимур Миндич — украинский бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании «Студия „Квартал-95“» и друг Владимира Зеленского. Теперь, видимо, бывший. Он продюсировал восемь фильмов, в том числе проекты «Студии» — сериалы «Сваты» и «Слуга народа» (Зеленский в главной роли). Он также был задействован в создании шоу «Хорошие шутки», «Рассмеши комика», «Вечерний квартал» и других.

Десятого ноября 2025-го Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у Тимура Миндича в рамках дела о коррупции в сфере энергетики. Однако самого бизнесмена задержать не удалось, за несколько часов до прибытия правоохранителей он уже пересек границу Украины.

На следующий день Высший антикоррупционный суд установил, что в схемах Миндича были задействованы министр энергетики Герман Галущенко и министр обороны Рустем Умеров. 13 ноября президент подписал указ о введении персональных санкций против предпринимателя как гражданина Израиля.

Ранее, писал 5-tv.ru, после массовых протестов Зеленский отказался от введенных ограничений антикоррупционных органов страны.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.