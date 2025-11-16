Орбан назвал смехотворными заявления о нападении России на Евросоюз

Мария Гоманюк
У Москвы якобы для таких действий не хватит сил.

Фото: www.globallookpress.com/Alexis Sciard

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал заявление о возможном нападении России на Евросоюз (ЕС) как «смехотворное». Об этом он заявил в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера на YouTube-канале.

По его словам, у Москвы якобы для таких действий недостаточно сил.

«При всем уважении, считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или НАТО», — отметил венгерский премьер.

При этом он аргументировал свою позицию низкой численностью населения РФ по сравнению со всеми странами Европы в сумме.

До этого в США заявили о превосходстве Вооруженных сил (ВС) России над армиями стран Европы. Политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер передавал, что возможное столкновение российских и британских войск было бы «неравным боем».

В свою очередь помощник президента РФ Николай Патрушев подчеркивал, что российские вооруженные силы можно называть наиболее мощными в мире. Он отмечал, что по силе они превосходят американские. К тому же Патрушев говорил, что даже у таких мощных вооруженных сил не получилось бы противостоять агрессии коллективного Запада без внутренней поддержки государства.

Ранее 5-tv.ru писал, Орбан заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

