В Музее Победы состоялась ежегодная акция «Поздравь Деда Мороза»

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Главный волшебник страны отметит день рождения 18 ноября.

Фото, видео: пресс-служба Музея Победы; 5-tv.ru

В Москве в Музее Победы прошла ежегодная праздничная акция «Поздравь Деда Мороза». В честь грядущего дня рождения главного волшебника страны, которое состоится 18 ноября, юные гости музея записали для него видеопоздравления.

В 2025 году в традиционной акции приняли участие более 200 юных посетителей музея. Вместе со Снегурочкой они передали Деду Морозу самые теплые и искренние пожелания.

«Дедушка Мороз, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья. Спасибо, что делаешь для нас эту сказку», — сказала юная участница акции.

«Спасибо тебе большое за прекрасное детство! Я желаю тебе прекрасно отдохнуть в этот день, чтобы у тебя было не так много подарков и Снегурочка была самой послушной! Спасибо тебе большое! С днем рождения!» — пожелала посетительница музея.

Также свои видеопоздравления записали вокалисты и танцоры из Новосибирска — участники концерта в Музее Победы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поезд Деда Мороза остановится в 70 российских городах.

