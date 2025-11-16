В Музее Победы состоялась ежегодная акция «Поздравь Деда Мороза»

Главный волшебник страны отметит день рождения 18 ноября.
Фото, видео: пресс-служба Музея Победы; 5-tv.ru
В Москве в Музее Победы прошла ежегодная праздничная акция «Поздравь Деда Мороза». В честь грядущего дня рождения главного волшебника страны, которое состоится 18 ноября, юные гости музея записали для него видеопоздравления.
В 2025 году в традиционной акции приняли участие более 200 юных посетителей музея. Вместе со Снегурочкой они передали Деду Морозу самые теплые и искренние пожелания.
«Дедушка Мороз, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья. Спасибо, что делаешь для нас эту сказку», — сказала юная участница акции.
«Спасибо тебе большое за прекрасное детство! Я желаю тебе прекрасно отдохнуть в этот день, чтобы у тебя было не так много подарков и Снегурочка была самой послушной! Спасибо тебе большое! С днем рождения!» — пожелала посетительница музея.
Также свои видеопоздравления записали вокалисты и танцоры из Новосибирска — участники концерта в Музее Победы.
