Парламент Черногории принял постановление об отправке военных на Украину

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 21 0

Это решение нужно для участия черногорских военных в миссии НАТО по поддержке Киева.

Фото: Montenegro US Cyber Warfare/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Ъ»: парламент Черногории разрешил отправку военных на Украину для обучения ВСУ

Парламент Черногории 16 ноября одобрил решение о направлении своих военнослужащих на Украину для обучения боевиков ВСУ, сообщила газета «Коммерсантъ».

«В конце минувшей недели парламент Черногории принял постановление об отправке военнослужащих для участия в миссии НАТО по обучению украинской армии и оказанию ей помощи в области безопасности», — сообщило издание.

Среди проголосовавших за постановление 44 депутатов есть представители пророссийской партии «Демократический фронт» спикера парламента Андрии Мандича.

Однако не все поддержали данное решение. Депутат от Демократической народной партии Владислав Бойович выступил против постановления, предупредив о возможном ухудшении отношений с Россией. Аналогичное предупреждение высказал и посол России в Подгорице Александр Лукашик.

«Черногорское руководство продолжает упрямо следовать линии Запада, усиливая напряженность с Россией, что лишь укрепляет ее статус недружественного государства по отношению к Москве», — заявил он.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Черногория намерена ввести визовый режим для россиян, несмотря на то, что это может сказаться на экономике страны. Это решение продиктовано требованиями ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:05
В Польше поврежден участок железной дороги, ведущей на Украину
1:46
Парламент Черногории принял постановление об отправке военных на Украину
1:23
Биологи объяснили атаки комаров на людей их «внутренними часами»
0:59
На выход с вещами: у россиян отобрали квартиры в Египте и выгнали на улицу
0:38
Более 60% жителей Германии опасаются терактов на Рождество, показал опрос
0:19
Появилось видео из подмосковной квартиры, где нашли тело обезглавленного ребенка

Сейчас читают

«Тяжело было»: Филипенко вспомнил, как в 1990-е штопал валенки
Не так мяукают? На Украине возмутились русскоязычности кошек
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году