Трамп пригрозил санкциями за сотрудничество с Россией

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 28 0

Президент США добавил, что под такие ограничения могут попасть и партнеры Ирана.

Какие еще санкции США готовят против России?

Фото: Reuters/ANNABELLE GORDON

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что любой стране грозят экономические санкции за сотрудничество с Россией.

«Они (Конгресс. — Прим. Ред.) принимают законопроект… который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что его устраивает этот законопроект. Кроме того, американский лидер допустил введение подобных рестрикций и в отношении партнеров Ирана.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, госсекретарь США Марко Рубио признал, что надавить на Россию больше нечем. Вашингтон просто не может как-то еще ограничить Москву, подчеркнул дипломат.

