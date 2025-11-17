Без авантюр: Орбан заявил, что отказался бы от предложения забрать Закарпатье

Орбан заявил, что отказался бы от предложения забрать Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не претендует на участие в разделе украинского Закарпатья, если бы такое предложение когда-либо ей поступило. Таким мнением он поделился в интервью с главой немецкой медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером на YouTube.

Отвечая на гипотетический вопрос, венгерский премьер сослался на исторический опыт Германии, подчеркнув, что территориальные эксперименты такого рода уже предпринимались в прошлом и привели к негативным последствиям. Поэтому Венгрия не собирается пускаться «в эту авантюру», резюмировал Орбан.

Депфнер также попросил премьер-министра Венгрии представить, что президент США Дональд Трамп решил разделить Европу на западную и российскую зоны влияния.

Журналист поинтересовался, к какой стороне присоединилось бы венгерское правительство. На это Орбан ответил, что несмотря на восточное происхождение этнических венгров, их страна принадлежит к Западной цивилизации.

