Без авантюр: Орбан заявил, что отказался бы от предложения забрать Закарпатье

|
Анастасия Антоненко
14

Он объяснил эту позицию тем, что такие территориальные эксперименты в прошлом привели к негативным последствиям.

Почему Венгрия не хочет участвовать в разделе Закорпатья

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Орбан заявил, что отказался бы от предложения забрать Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не претендует на участие в разделе украинского Закарпатья, если бы такое предложение когда-либо ей поступило. Таким мнением он поделился в интервью с главой немецкой медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером на YouTube.

Отвечая на гипотетический вопрос, венгерский премьер сослался на исторический опыт Германии, подчеркнув, что территориальные эксперименты такого рода уже предпринимались в прошлом и привели к негативным последствиям. Поэтому Венгрия не собирается пускаться «в эту авантюру», резюмировал Орбан.

Депфнер также попросил премьер-министра Венгрии представить, что президент США Дональд Трамп решил разделить Европу на западную и российскую зоны влияния.

Журналист поинтересовался, к какой стороне присоединилось бы венгерское правительство. На это Орбан ответил, что несмотря на восточное происхождение этнических венгров, их страна принадлежит к Западной цивилизации.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Орбан назвал смехотворными заявления о нападении России на Евросоюз.

