Трех россиян не допустили до выборов в техкомитеты Европейского гимнастического союза

Дарья Бруданова
Они «не соответствовали» предъявленным требованиям.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Трех российских спортсменов — Викторию Аникину, Реваза Гургенидзе и Светлану Лукину — не допустили до участия в выборах в технические комитеты Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Как уточняет агентство, выборы должны пройти с 28 по 29 ноября 2025 года в Праге на генеральной ассамблее организации.

Кандидатура Виктории Аникиной в июне была выдвинута в технический комитет художественной гимнастики, Реваза Гургенидзе — в техком спортивной акробатики, а Светланы Лукиной — в техком спортивной аэробики. 

Из-за наложенных на спортсменов санкций они не могли принимать участие в международных соревнованиях в течение последних трех лет, поэтому в итоге Аникину, Гургенидзе и Лукину исключили из окончательного списка кандидатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что гимнастки из России успешно выступили на турнире в Пекине. В этом году он отмечает юбилей, проходит в пятый раз и собрал рекордное количество участниц — более 200 из трех десятков стран.

