Фигурантка подрыва «Северных потоков» могла быть причастна к атакам на связанные с Россией суда

Дарья Корзина
Дарья Корзина 92 0

Кто подорвал Северный поток — расследование

Фигурантка подрыва «Северных потоков» могла быть причастна к атакам на суда РФ

Участница украинской диверсионной группы, причастной к подрыву газопроводов «Северный поток», могла быть вовлечена и в атаки на связанные с Россией танкеры и грузовые суда в акваториях Балтийского и Средиземного морей. Об этом говорится в книге-расследовании журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомились РИА Новости.

Автор труда, сотрудник газеты The Wall Street Journal, утверждает, что изложенные сведения основаны на беседах с участниками событий, представителями следственных органов и сотрудниками спецслужб. По его данным, единственная женщина в диверсионной группе, получившая условное имя «Фрейя», после операции была включена в состав одной из украинских спецслужб. Там она якобы занималась подготовкой тактических водолазов для скрытых операций против морских целей, связанных с Россией.

В книге отмечается, что в молодости женщина была завсегдатаем ночных клубов Киева и появлялась на обложках эротических журналов. Также приводятся сведения о ее фотосессиях, в том числе в военной форме.

«На одной откровенной фотографии, украсившей обложку эротического журнала, на ней был капитанский китель», — сказано в книге.

Отдельно автор заявляет, что план операции по подрыву газопроводов был уничтожен с целью сокрытия возможной причастности Киева. В расследовании также содержится утверждение о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский был осведомлен о подготовке диверсии и одобрил ее проведение.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция рассматривали версию целенаправленной диверсии.

Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме. В Москве неоднократно заявляли об отсутствии предоставленных данных по расследованию со стороны европейских стран.

Тема:
Северный поток
20 февр
Орбан назвал Украину ответственной за взрыв «Северного потока»
19 февр
В Германии заявили об осведомленности ЦРУ о планах взорвать «Северный поток»
30 янв
МИД ожидает, что Польша не будет укрывать подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
16 янв
«Хайли лайкли»: Песков о постановлении суда в ФРГ по подрывам «Северных потоков»
18 дек
Арестованный за диверсию на «Северных потоках» был действующим боевиком спецподразделения ВСУ
28 нояб
В Германии арестовали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
22 нояб
В Германии рассказали о попытке Шольца заключить с США газовую сделку
20 нояб
Суд в Италии решил выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
10 нояб
Расследование по делу «Северных потоков» грозит лишить Киев поддержки Берлина
19 окт
Передача Германии подрывников «Северных потоков» внезапно застопорилась
