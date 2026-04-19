Фигурантка подрыва «Северных потоков» могла быть причастна к атакам на связанные с Россией суда

Фигурантка подрыва «Северных потоков» могла быть причастна к атакам на суда РФ

Участница украинской диверсионной группы, причастной к подрыву газопроводов «Северный поток», могла быть вовлечена и в атаки на связанные с Россией танкеры и грузовые суда в акваториях Балтийского и Средиземного морей. Об этом говорится в книге-расследовании журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомились РИА Новости.

Автор труда, сотрудник газеты The Wall Street Journal, утверждает, что изложенные сведения основаны на беседах с участниками событий, представителями следственных органов и сотрудниками спецслужб. По его данным, единственная женщина в диверсионной группе, получившая условное имя «Фрейя», после операции была включена в состав одной из украинских спецслужб. Там она якобы занималась подготовкой тактических водолазов для скрытых операций против морских целей, связанных с Россией.

В книге отмечается, что в молодости женщина была завсегдатаем ночных клубов Киева и появлялась на обложках эротических журналов. Также приводятся сведения о ее фотосессиях, в том числе в военной форме.

«На одной откровенной фотографии, украсившей обложку эротического журнала, на ней был капитанский китель», — сказано в книге.

Отдельно автор заявляет, что план операции по подрыву газопроводов был уничтожен с целью сокрытия возможной причастности Киева. В расследовании также содержится утверждение о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский был осведомлен о подготовке диверсии и одобрил ее проведение.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция рассматривали версию целенаправленной диверсии.

Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме. В Москве неоднократно заявляли об отсутствии предоставленных данных по расследованию со стороны европейских стран.

