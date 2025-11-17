Джиган пытается спасти брак: рэперу дали два месяца на примирение с женой

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 20 0

Оксана Самойлова подала заявление на развод 6 октября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер Джиган попросил суд дать ему время на примирение с Самойловой

Рэпер Денис Устименко, более известный как Джиган, подал ходатайство в суде на предоставление ему срока на примирение с супругой — блогером Оксаной Самойловой. Об этом сообщает источник 5-tv. ru.

Уточняется, что адвокат Джигана запрашивал три месяца на примирение. Однако суд дал рэперу всего два.

Оксана Самойлова, вышедшая из зала суда, заявила, что она не готова идти на попятную. До этого модель комментируя развод, сообщила, что Джигану нужно повзрослеть и на это понадобится много времени.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Оксана Самойлова подала на развод 6 октября. Пара поженилась в 2012 году. У них есть четверо детей — три девочки и мальчик. В последние месяцы ходили слухи о возможных разногласиях в отношениях супругов. В личном блоге Оксана не так давно делилась своими переживаниями, рассказав подписчикам о том, как тяжело ей быть сильной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в блоге Самойловой появилась публикация, в которой названа возможная причина разрыва. Как было указано на скриншоте, отношения пары могли закончиться из-за измен со стороны Джигана, которому приписывают роман с певицей Алиной Акиловой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
Джиган пытается спасти брак: рэперу дали два месяца на примирение с женой
11:35
Цена памяти — 500 евро: как в Германии планировали сбыть с торгов вещи жертв Холокоста
11:23
Умерла звезда сериала «Анатомия страсти» Элизабет Франц
11:20
Жена оживила мужа после смерти с помощью цифрового клона и узнала об измене
11:18
Лучшие со всей страны: в Москве прошли Всероссийские соревнования по самбо
11:11
ФСБ задержала жителя Тульской области за финансирование ВСУ

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Я сама на это решилась»: Татьяна Буланова рассказала о своей непростой судьбе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году