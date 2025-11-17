Тело 11-летней девочки нашли в мусорном баке через год после ее смерти от голода

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Она была обмотана пластиковыми стяжками.

Тело 11-летней девочки нашли в мусорном баке в США

Фото: 5-tv.ru

В американском штате Коннектикут 11-летняя девочка была найдена мертвой в мусорном контейнере. Об этом сообщает Mirror.

По словам властей, тело девочки было обмотано пластиковыми стяжками. Предварительное расследование показало, что школьница могла умереть более года назад, в сентябре 2024 года, после того как ее морили голодом и подвергали жестокому обращению.

«Ни один ребкнок не должен подвергаться таким страданиям», — заявил директор службы общественной безопасности в Фармингтоне.

По данным ордеров на арест, мать девочки, ее бывший партнер и сестра участвовали в жестоком обращении с ребенком и в попытке скрыть преступление. Родительница призналась, что они не кормили девочку и использовали стяжки, чтобы ограничить ее передвижение. При этом она заявила, что девочка была «плохая, не слушала их и не уважала». Слушания по делу были перенесены на декабрь.

В январе 2025 года служба по защите детей организовала видеозвонок, чтобы проверить ребенка, но на связь вышла другая девочка, которая выдала себя за нее.

