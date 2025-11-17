Тусклость, ломкость и сухость: что лишает волосы прочности и эластичности

Трихолог Белаш: регулярное применение фена вредит волосам и коже головы

Постоянная укладка феном может вызывать серьезные повреждения структуры волос и негативно влиять на кожу головы. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-трихолог София Белаш.

«Температура воздушного потока при сушке может достигать от 40 до 120 градусов, что вызывает денатурацию белка кератина. Это разрушает стабилизирующие связи, лишая волосы прочности и эластичности», — предупредила трихолог.

Стержень волоса формируют три слоя: внешняя кутикула из чешуек, связанная липидами, корковый слой, обеспечивающий основную прочность, и мозговое вещество, содержащее природный пигмент. Воздействие горячего воздуха нарушает липидную защиту кутикулы, усиливает испарение влаги и приводит к поднятию чешуек, рассказала специалист.

Такие процессы делают волосы ломкими, тусклыми и склонными к спутыванию. Негативно реагирует и кожа головы: нарушается ее гидролипидный баланс, возникают раздражение, сухость и признаки перхоти, добавила врач.

Белаш подчеркнула, что снизить риски помогут базовые меры ухода — использование термозащитных средств перед сушкой, выбор среднего температурного режима и дистанции не менее 15 см между феном и волосами. Полезно также дать прядям частично высохнуть естественным образом и применять увлажняющие маски и кондиционеры.

«Помните, что сохранение здоровья волос возможно даже при регулярной укладке, если подходить к процессу грамотно и обеспечивать волосам качественный последующий уход», — заключила трихолог.

