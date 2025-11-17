Пилить контент: проект «Московское долголетие» открыл новый сезон школы блогинга

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Старшему поколению есть, о чем рассказать аудитории в интернете.

Школы блогинга для пенсионеров в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Проект «Московское долголетие» открыл новый сезон школы блогинга

Новый сезон «Школы блогинга» открыл проект «Московское долголетие». Об этом сообщил портал mos.ru.

«Современные москвичи старшего поколения обладают многими талантами и опытом, которым они готовы делиться с широкой аудиторией. В первом сезоне „Школы блогинга“ обучение прошли более 600 человек, многие из которых до сих пор продолжают вести личные блоги. С запуском второго сезона мы сможем охватить еще больше желающих развиваться в цифровом пространстве», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Он уточнил, что на занятиях этого курса старшее поколение будет осваивать возможности современных технологий постепенно, начиная с основ и создания личной страницы на одной из популярных отечественных социальных сетей до уверенного самостоятельного ведения блога.

Учащиеся смогут освоить инструменты, позволяющие заниматься этим видом деятельности, а заодно раскрыть свой творческий потенциал благодаря общению и работе над контентом. Кроме того, социальные сети — это отличная площадка для монетизации хобби, подчеркнул Филиппов.

Курс будет доступен в 11 флагманских центрах проекта «Московское долголетие». На каждом занятии будет как теоретическая, так и практическая часть. А вести их будут профессиональные журналисты и известные блогеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что участниками «Московского долголетия» стали почти 700 тысяч горожан.

