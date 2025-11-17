Пилить контент: проект «Московское долголетие» открыл новый сезон школы блогинга

Проект «Московское долголетие» открыл новый сезон школы блогинга

Новый сезон «Школы блогинга» открыл проект «Московское долголетие». Об этом сообщил портал mos.ru.

«Современные москвичи старшего поколения обладают многими талантами и опытом, которым они готовы делиться с широкой аудиторией. В первом сезоне „Школы блогинга“ обучение прошли более 600 человек, многие из которых до сих пор продолжают вести личные блоги. С запуском второго сезона мы сможем охватить еще больше желающих развиваться в цифровом пространстве», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Он уточнил, что на занятиях этого курса старшее поколение будет осваивать возможности современных технологий постепенно, начиная с основ и создания личной страницы на одной из популярных отечественных социальных сетей до уверенного самостоятельного ведения блога.

Учащиеся смогут освоить инструменты, позволяющие заниматься этим видом деятельности, а заодно раскрыть свой творческий потенциал благодаря общению и работе над контентом. Кроме того, социальные сети — это отличная площадка для монетизации хобби, подчеркнул Филиппов.

Курс будет доступен в 11 флагманских центрах проекта «Московское долголетие». На каждом занятии будет как теоретическая, так и практическая часть. А вести их будут профессиональные журналисты и известные блогеры.

