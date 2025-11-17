Фон дер Ляйен направила странам ЕС план помощи Киеву за счет российских активов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Украине может потребоваться свыше 70 миллиардов евро.

За счет чего ЕС планирует поддерживать Украину

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/MALTON DIBRA

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разослала в европейские столицы документ, в котором описала набор мер, предусматривающих экспроприацию российских средств и два варианта кредитного финансирования Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

В письме она указала, что дефицит внешних ресурсов Киева на 2026–2027 годы остается крайне значительным, а потому странам придется определить подход к дополнительной поддержке. Фон дер Ляйен заявила, что решение необходимо согласовать на декабрьском саммите ЕС.

Как пояснил дипломатический источник агентства, в расчетах ЕК говорится, что Украине может потребоваться свыше 70 миллиардов евро в обозначенный период.

Ранее Евросоюз отложил конфискацию российских активов на фоне сомнений в успехе Киева. Дополнительно сообщалось, что Франция допускает невозврат кредита Украине объемом 140 миллиардов евро, а Венгрия и Словакия рассматривают возможность блокировки инициативы по изъятию российских замороженных средств.

Тем временем в Euroclear предупредили о вероятности обращения в суд, если вопрос передачи активов будет продвигаться без правовой ясности, что может привести к новым осложнениям в обсуждении европейского подхода.

