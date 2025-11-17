Считала себя ведьмой: мать из Балашихи направят на психиатрическую экспертизу

Дарья Орлова
Предположительно, убившая сына женщина страдала параноидальной шизофренией.

Зачем мать в Балашихе обезглавила своего ребенка

Фото: sledcom.ru

Мать из Балашихи направят на психиатрическую экспертизу после убийства сына

В рамках расследования дела об убийстве ребенка в городе Балашиха будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщили в Telegram-канале СК. Кроме того, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и криминалистическая экспертизы по холодному оружию для выяснения всех обстоятельств преступления.

По данным RT, женщина ранее привлекалась за употребление наркотиков и состояла на учете у психиатра. Психолог и нарколог Василий Шуров заявил в беседе с NEWS.ru, что она страдала параноидальной шизофренией, которая сопровождалась бредом и галлюцинациями. Увлечение магией только усугубляло состояние подозреваемой — она считала себя ведьмой.

Шуров также обратил внимание на недостаточный контроль со стороны медицинских учреждений и органов опеки, отметив, что женщина не была поставлена на активный учет, несмотря на очевидные признаки психического расстройства. Психиатр подчеркнул, что оставлять детей под опекой людей с тяжелыми психическими расстройствами и злоупотреблением наркотиками крайне опасно.

