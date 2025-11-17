Путин подписал закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Изменения в Уголовном кодексе РФ направлены на защиту подростков от вербовщиков.

Закон о пожизненном сроке за склонение детей к диверсиям

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за вовлечение детей в диверсионную деятельность и терроризм. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ, ранее принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, вносит поправки в Уголовный кодекс РФ. Основным изменением стало введение пожизненного лишения свободы за склонение детей и подростков к совершению террористических актов и диверсий.

Закон также отменяет сроки давности по преступлениям диверсионной направленности, ограничивает право на условно-досрочное освобождение, а ответственность за такие деяния теперь наступает с 14 лет. Участники и организаторы диверсионно-террористических сообществ будут нести полную уголовную ответственность, включая все совершенные сообществом преступления.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что закон направлен на защиту подростков от вербовщиков.

«В настоящее время вербовщики нацелены на подростков и студентов. Для этого чаще всего используют социальные сети и общение через компьютерные игры. Важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о дополнительной защите важных объектов страны силами резервистов.

