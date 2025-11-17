Путин подписал закон о целевом обучении медиков-бюджетников

Лилия Килячкова
В случае неисполнения обязательств выпускникам придется возместить компенсацию.

Путин подписал закон о целевом обучении медиков

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Президент России подписал закон, в соответствии с которым будущие врачи-ординаторы должны в обязательном порядке заключать договор о целевом обучении с медучреждением еще до прохождения итоговой аттестации. Соответствующий документ был представлен на сайте официального опубликования правовых актов.

В случае неисполнения обязательств по договору выпускникам придется возместить затраты на обучение.

«Граждане, принятые на обучение по специальностям ординатуры… Обязаны заключить договор о целевом обучении до прохождения итоговой аттестации по соответствующей программе ординатуры», — говорится в документе.

Такая мера затрагивает тех, кто проходит обучение за счет федерального, регионального или местного бюджетов, а также студентов, принятых в рамках квоты на целевое обучение, но с которыми заказчики отказались заключать договор.

Кроме того, закон предусматривает обязательное наставничество для будущих специалистов сроком до трех лет после прохождения первичной аккредитации.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин подписал закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Путин подписал закон о целевом обучении медиков-бюджетников
