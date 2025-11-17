Двухлетний Аристарх познакомился с героями любимого мультфильма в студии «Известий»

Двухлетний Аристарх, ставший героем всероссийского флешмоба, сегодня побывал в студии «Известий». История дружелюбного мальчика началась с того, что его детский «привет» незнакомому человеку на улице просто проигнорировали. Ребенок расстроился, а кадры заплаканного малыша растрогали миллионы пользователей. Сегодня с Аристархом, конечно, здоровались все. Первым это сделал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Он, конечно, мальчишка вежливый, но все же немного стеснительный. К такому вниманию пока не привык. В редакции его приветствуют как суперзвезду. В наших новостях мы рассказали о том, как двухлетний малыш заставил задуматься о важном очень многих взрослых.

И после этого очень многие вспомнили, насколько это важно — оставаться добрым и отзывчивым, как малыш Аристарх. Видео с ним уже набрало более шести миллионов просмотров. То самое, где он мило здоровается с проходящей мимо соседкой. Она не реагирует. Зато Аристарху, особенно после того, как «Известия» рассказали об этой истории, ответные приветствия шлет весь интернет.

И среди приветствующих как простые люди самых разных профессий, так и звезды — наши и иностранные.

«Очень много стало ежедневно, мне кажется, ежеминутно поступать каких-то сообщений очень приятных, от добрых людей, приветствий. Стали звать на вот такие вот мероприятия. Невероятные эмоции. Такое впервые с нами происходит. Все родственники просто за нас безумно счастливы, все знакомые счастливы. Спасибо вам большое», — сказала мама Аристарха, Анастасия Кондратюк.

Этот наивный и добрый мальчишка заставил очень многих умилиться и улыбнуться, объединились все. Ведь в некоторых местах нашей большой страны сейчас так не хватает светлых и искренних эмоций: военные в зоне СВО и военкоры «Известий» об этом знают не понаслышке.

«Аристарх, привет! Дружочек, ты большой молодец. Здесь, в этих условиях, твоя история всех очень сильно тронула и порадовала», — передал привет мальчику корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Привет, Аристарх! Из 9-й бригады 51-й армии из зоны СВО», — передал привет боец ВС РФ.

«Аристарх, передаем тебе привет от добровольческой бригады „Александр Невский“», — присоединились добровольцы.

Сегодня Аристарха ждала крайне интересная встреча: с теми, кого он узнает по голосу и много раз видел — с ведущими «Известий».

Он и сам готов провести выпуск.

«Это самая большая студия нашего канала. Именно здесь снимаются программы, которые ежедневно видят миллионы телезрителей. И у Аристарха сегодня есть возможность сказать „привет“ им всем», — отметил корреспондент.

Экскурсия наполнена чудесами. Во-первых, Аристарх смог попасть в любимый мультфильм. И посмотрел, как создаются волшебные картинки на экране телевизора.

«Аристарх, смотри, это камера! Вот дядя оператор стоит за этой камерой и мы всех видим!» — показал заместитель главного оператора студий МИЦ «Известия» Андрей Супрун.

Но главное впечатление — это встреча с любимыми героями: три кота, Коржик, Компот и Карамелька, приехали, чтобы поприветствовать Аристарха. Тот рассказал им стих. За что, конечно же, получил подарок.

И эта его наивная вежливость напомнила каждому из нас о самом светлом и добром, что закладывается с самого детства и остается на всю жизнь. Получается, это мы должны сказать Аристарху спасибо.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.